Mzozo wa Israeli na Wapalestina: Israeli yaimarisha mashambulizi Gaza huku mzozo ukiingia siku ya tano

Dakika 45 zilizopita

'Hatukutaka mzozo huu'

Afisa mwandamizi wa Hamas amesema kuwa kundi hilo liko tayari kusitisha mapigano ikiwa jamii ya kimataifa itashinikiza Israeli "kukomesha vitendo vya kijeshi" katika Msikiti wa al-Aqsa uliobishaniwa huko Yerusalemu.