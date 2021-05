Namna ambavyo waasi wa Uganda walikuwa washirika wa IS nchini DRC

Dakika 17 zilizopita

Miongoni mwa makundi yenye vurugu zaidi ni kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Allied Democratic Forces (ADF) wa Uganda ambalo shughuli zao zinazidi kudaiwa chini ya lufanyika chini ya mwamvuli wa kundi la Islamic State (IS).

Msimamo mkali wa ADF

ADF hapo awali ilijulikana kama Kikosi cha Allied Democratic Forces-National Army for the Liberation of Uganda (ADF-NALU). Iliundwa kaskazini mwa Uganda miaka ya 1990 na maafisa wa zamani wa kijeshi watiifu kwa dikteta wa zamani Idi Amin na ina wanachama wengi wa Kiislamu.