Evelyn Joshua: Mfahamu mke wa muhubiri maarufu wa Nigeria TB Joshua

Nabii Evelyn Joshua ni nani hasa?

Nabii Evelyn Joshua ni mke wa TB Joshua, Mhubiri wa televisheni tajiri na mwanzilishi wa kanisa la Synagogue, Church of All Nations.

Ushawishi wake kwa kanisa

Japo alionekana nadra sana kando ya mumewe wakati wa mahubiri ya mikusanyiko ya watu , Bi Evelyn ndiye Mkuu wa pili wa Kanisa la The Synagogue, Church of All Nations, na anasemekana amechangia pakubwa katika shughuli za huduma na maendeleo ya kanisa hilo.