Kuanzia Air Force One hadi 'The Beast' - Fahamu ulinzi wa aina yake anaopatiwa rais wa Marekani ziarani

Na hakuna cha kushangaza zaidi kuliko ndege ya rais ya - Air Force One.

Kama inavyoeleza tovuti ya White House , Air Force One ni ishara ya kudhibiti trafiki ya anga kwa ndege yoyote ya kikosi cha angani iliyombeba rais wa Marekani.

Ndege ya Air Force One imeundwa kwa njia ambayo ina uwezo wa kuzuia athari zozote za shambulizi zinazoweza kuharibu mifumo yake ya eletroniki kama vile kulipuliwa kwa bomu la nyuklia angani.

Hii inamaanisha kuwa Air Force One ina uwezo ya kuzuia makombora.

Picha ya ndege ya Marine One

Marine One - pia sio helikopta moja, bali ni jina lililopewa ndege kadhaa Jeshi la Majini ambazo humbeba rais wa Marekani - huwa zinajulikana kama VH-3D Sea King au VH-60N White Hawk.

Kuna ndege nyengine zinazofanana na Marine One ambazo huandamana na ndege hiyo ya helikopta. Ndege hizo mbili zinazojulikana kama Green Top hutumika kuisindikiza ndege ya rais.

Mara baada ya kutua, Rais Biden anatoka kwa Air Force One au Marine One na kuingia gari la aina ya Cadillac iliyopewa jina la utani la- The Beast.