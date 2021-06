Kenneth Kaunda - Mwana wa Afrika aliyekuwa na ushawishi ndani na nje ya Zambia

Baba yake, ambaye alikuwa mchungaji aliyetawazwa na kanisa la Uskochi- Church of Scotland alifariki alipokuwa bado mtoto, na kuiacha familia katika hali ya dhiki.

Mwaka 1953 alikuwa katibu mkuu wa vuguvugu la Northern Rhodesian African National Congress lakini vuguvugu hilo lilishindwa kuwahamasisha Waafrika dhidi ya shirikisho tawala la wazungu la Federation of Rhodesia na Nyasaland.

Upinzani wa kisiasa

Mageuzi ya amani

Alikataliwa

Mbali na siasa Kaunda alikuwa mchezaji densi mashuhuri, na katika mwaka 2011, alionekana kama mmoja wa hadhira yenye shauku katika onyesho la Dancing with the Stars, toleo la kimataifa la tamasha la Strictly Come Dancing.