Yafahamu madhehebu ya imani za kutisha ,watu kujiita mungu na hata kuwaoza watoto

Dhehebu la Love Has Won

Ni machache sana yanayofahamika kuhusu chimbuko la dhehebu la kidini la Love Has Won, ambalo linaaminika liliibuka miaka ya 2000 kwa mtindo tofauti.

Mfuasi alimhamasisha mwanamke Amy Carlson kujiunga na baadaye kuwa kingozi wa kundi hilo la Love Has Won.

Wakati BBC ilitaka kuzungumza na angalau hata mfuasi mmoja, hakuna aliyekuwa tayari kwa mahojiano na pia ukurasa wao wa Facebook wa 'Love Has Won' haukujibu ombi lililotumwa.

Alivyofariki dunia

Dhehebu la NXIVM

Mamlaka ya Marekani ilianza kumchunguza Nxivm baada ya kuchapishwa kwa taarifa zake kwenye gazeti la New York Times mwaka 2017.

Ushuhuda

Mwaka 2018, majasusi wa Marekani walimkamata Bwana Raniere nchini Mexico baada ya kuondoka Marekani kufuatia ufichuzi wa taarifa zake kupitia gazeti la New York Times.

Dhehebu la Angels' Landing

Ushuhuda

Dhehebu la 'Watoto wa Mungu' Chukua picha hapa: Children of God cult was 'hell on earth'