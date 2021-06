Ndoa feki iliyompelekea mwanamume kutapeliwa dola 250,000

Dakika 33 zilizopita

Kumvalisha pete ya uchumba Irina

Miezi minane kabla ya sherehe ya ndoa, wawili hao walivalishana pete ya uchumba katika ukumbi ule ule wa Villa Otrada. Vipande vya video vinaonyesha James na Irina wakicheza muziki taratibu kwa mahaba. Ulikuwa wimbio wa msanii Whitney Houston 'Could I Have This Kiss Forever). Ilikuwa Novemba 2016, ikiwa ni miezi 11 baada ya kuwa wapenzi.