Bunduki na sherehe za vidimbwi vya kuogelea na siri nyingine zilizonaswa kwenye simu za Wapiganaji wa IS

Saa 1 iliyopita

Takriban watu 900 waliondoka nchini Uingereza kujiunga na IS na makundi mengine yanayofanana na kundi hilo.

Baada ya vita vya IS nchini Syria, Louise Callaghan, mwandishi wa gazeti la The Sunday Times wa Mashariki ya Kati - akishirikiana na mkalimani wa Syria- alipata simu ya smart yenye taarifa za wapiganaji wa IS.