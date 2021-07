Jinsi kuondoka kwa Marekani Iraq kunavyoinufaisha Iran na IS , maadui wakuu wa taifa hilo

Kwanza waliondoka Afghanistan, na sasa Iraq. Wakati wa ziara ya Waziri mkuu wa Iraq Mustafa al Kadhimi katika White House Jumatatu, ilitangazwa kuwa majeshi yote ya Marekani yanayopigana vita yatakuwa yameondoka nje ya Iraq kufiia mwishoni mwa mwaka huu kama sehemu ya mkakati wa mazungumzo baina ya nchi mbili. Hii iliibua maswali mawili muhimu: Hii italeta tofauti gani ndani ya Iraq?Na je hii itatoa fursa ya kurejea kwa kile kinachoitwa Isramic State (IS), kikundi ambacho kimekuwa tisho katika sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati na kuwaajiri wafuasi kutoka mbali kama vile Uingereza, Trinidad na Australia? Miaka kumi na minane baada ya uvamizi wa majeshi ulioongozwa na Marekani dhidi ya Iraq, Marekani ikiwa na majeshi 2,500 pekee katika ardhi ya Iraq, pamoja na idadi ndogo ambayo haijafichuliwa ya wanajeshi wa kikosi maalum kinachopigana na IS. Walikuwa katika ngome tatu tu, ambazo ni sehemu ndogo ya kikosi thabiti cha wanajeshi 160,000-ambao waliiteka Iraq baada ya uvamizi, lakini bado wanashambuliwa na makombora na mashambulio ya ndege zisizokuwa na rubani yanayoshukiwa kutekelezwa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran. Kazi ya jeshi la Marekani ni kutoa mafunzo na kuwasaidia wanajeshi wa usalama wa Iraq ambao bado wanakabiliana na mashambulio ya mara kwa mara ya mauaji yanayofanywa na wapiganaji wa IS.

Mwaka 2011, wakati aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo , Barack Obama alitangaza kwamba vikosi vya Marekani vilikuwa vinaondoka nchini Iraq. Tangu wakati huo wamebaki wanajeshi wachache wa Marekani nchini Iraq. Lakini kupungua huko kwa wanajeshi, pamoja na mchanganyiko wa siasa mbaya za Iraq na vita vinavyo shamiri kwenye eneo lote la mpaka nchini Syria, vilitoa nafasi nzuri kwa IS hatimaye kuiteka Mosul, mji wa pili kwa ukubwa, na baadaye ikadhibiti eneo lenye ukubwa wa nchi ya Ulaya. Hili linaweza kutokea tena sasa? Je IS 2.0 iliyoundwa upya inaweza kwa mara nyingine tena kuliweka kando jeshi la Iraq lililonyimwa usaidizi wa kivita wa Marekani?

Kuna uwezekano mdogo wa kufanya hivyo, kwa sababu kadhaa. IS walikuwa tayari kutumia kutoridhika kwa kiasi kikubwa kwa Waislam wa madhehebu ya Sunni nchini Iraq wakati ambapo kulikuwa na ushirika wa hali ya juu na Waziri mkuu Nuri Al Maliki. Al Maliki aliiongoza nchi hiyo kati ya mwaka 2006 na 2014, katika utaratibu wa kuwanyima haki Wasuni, na kuwalazimisha wengi wao kuishia mikononi mwa IS. Usawa uliopo sasa wa kisiasa, japo haujawa kamili, unakubalika zaidi miongoni mwa makundi ya kijamii yenye ushindani nchini Iraq. Tangu kushindwa kwa ISIS, Marekani na Uingereza pia wametumia muda wao wa kutosha na juhudi za kuifunza Iraq kukabiliana na vikosi vya uasi, na mafunzo yataendelea kuwepo, kwa uunganji mkono wa NATO. Jambo la tatu ni kwamba uongozi wa ISIS, unaonesha kuwa wenye malengo zaidi kuhusu kuyatambua maeneo yaliyoachwa nyuma kiutawala katika Afrika na Afghanstan zaidi ya kupigana na makundi ya usalama yaliyojihami katika ardhi yao waipendayo ya Waarabu. "Mashambulio ya wapiganaji wa IS yanaonekana kudhibitiwa na vikosi vya serikali ya Iraq," anasema Brigadia Ben Barry, afisa wa zamani wa jeshi la Uingereza ambaye sasa ni mchambuzi katika taasisi ya masomo ya mkakati. Ingawa anaongeza kuwa "bila makubaliano ya kisiasa na Wasuni wa Iraq, mzizi wa sababu ya uasi utasalia kuwepo." Islamic State waliweza kufanikiwa kufanya mashambulio kwa miaka mitano katika maeneo yote ya kanda hiyo ya Mashariki ya Kati, katika msimu wa kiangazi wa mwaka 2004, kwa upande mmoja kwasababu nchi za Magharibi zilikuwa zimeacha kuisaidia Iraq . Ilizibidi nchi 80 ziungane kwa zaidi ya miaka mitano na kutumia mabilioni ya dola kuwashinda IS, hakuna anayetaka kupitia hayo tena. Kwahiyo, licha ya kupunguzwa kwa idadi ya wanajeshi wa Marekani, nchi za Magharibi zitakuwa zikiangalia iwapo IS au kikundi kingine chochote cha jihadi kitaonekana kuitumia Iraq kama chambo cha kufanya mashambulizi ya kimataifa, hususan nchi za Magharibi. "Kama Marekani ingegundua kuwa Islamic State nchini Iraq inajiandaa kufanya shambulio dhidi ya maslahi ya Marekani nje ya Iraq, huenda Washington ingeshambulia mara moja ," anasema Barr. Na kwa kuzingatia raslimali zilizopo karibu na mwambao wa ghuba, bila shaka Pentagon ina fedha za kufanya hivyo.