Vita vya Afghanistan:Jeshi la Afghanistan lililofunzwa na Wamarekani na kupewa silaha za kisasa lilishindwaje na Taliban?

Dakika 47 zilizopita

Wababe watatu mashuhuri wa kivita - Atta Muhammad Noor of Jamiat-e-Islami, Abdul Rashid Dostum of Hezb-e-Junbish na Haji Muhammad Muhaqiq of Hezbe-e Wahdat Islami Mardom-e Afghanistan -walikutana kuandaa mikakati ya kukabiliana na Taliban na kuratibu mipango yao kwa ushirikiano na ANDSF.