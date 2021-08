Algeria: Moto wa msituni uliosababisha kifo cha msanii

Dakika 20 zilizopita

Chanzo cha picha, Other

Kufikia sasa, watu 61 wamekamatwa baada ya kifo cha msanii huyo, huku kidole cha lawama kikielekezwa kwa wanachama wa kundi la vuguvugu la Movement for the Self-Determination of Kabylie (MAK).