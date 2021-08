Ugonjwa wa ajabu: ‘Mwili wangu ulikuwa unabadilika kuwa dubwana lakini mchakato haukukamilika’

Dakika 46 zilizopita

Simulizi ya Matías Fernández

Mwanzoni maisha yalikuwa vipi?

"Hello, hello, hello", anasema msichana katika video isiyo ya kawaida inayoonekana kwenye YouTube, nafuatilia maoni ya wanamuziki ambao napenda.