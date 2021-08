Agnes Sithole: Mwanamke aliyepambana na sheria za ndoa zinazo wadhulumu wanawake Afrika Kusini

Agnes aliolewa wakati Afrika Kusini ilikuwa ilipokuwa kiongozwa na Wazungu walio wachache hivyo basi wapenzi hao weusi moja kwa moja walioana kupitia mfumo unaoitwa "out of community of property",ambao uliwapa wanaume haki zote za mali," anaelezea Agnes.