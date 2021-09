Kwa picha: Ukimya na machozi, Marekani yakumbuka shambulio la 9/11

Dakika 20 zilizopita

Bruce Springsteen alicheza wimbo I'll See You in My Dreams (Nitakuona katika ndoto zangu) wakati wa sherehe ya New York kwa u mati wa watu waliokuwa kimya baadhi yao wakitikisa kichwa kwa utaratibu kufuatilia wimbo huo