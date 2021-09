Fahamu ni kwanini umbeya wa kazini ni bora kwako

Saa 1 iliyopita

Hususan, mazungumzo kama vile -jinsi mwenza wa Mike alivyopata mtoto mchanga mwingine tu hivi karibuni , Jinsi friji ilivyojaa vyakula vya milo ya mchana vya Jane vilivyokaa kwa muda mrefu, kwamba dawati la teknolojia ya IT linavyozorota kutoa huduma na jinsi bosi alivyomuongezea mshahara Mark na sio Jean.

Mabadiliko ya tabia

Huchochewa na kutokuwa na uhakika

Masengenyo- Makala ya 2017 yanayoitwa "an essential part of any working process" (sehemu muhimu ya mchakato wowote wa kazi) - huenda ikafaa zaidi sasa kama njia ya kujitetea ambayo tumekuwa tukiitumia sasan katika kukabiliana na wasiwasi wakati wa janga la corona.