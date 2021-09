Daktari wa Misri ahukumiwa kifungo cha jela kwa kutumia sumu 'kuyafukuza majini' kwa mkewe

Dakika 13 zilizopita

Waraka wa mashitaka pia ulitaja kwamba mwanaume huyo alikuwa akishiriki katika aina 250 za matambiko pamoja na mpenzi wake na alirekodi makumi kadhaa ya video za matibabu hayo aliyoyaanza na mke wake tangu mwaka 2016. Excerpts from the treatment videos were shown to the jury and included about.