Kwanini umaarufu wa mfululizo wa filamu ya kikorea ya "The Squid Game" utakuwa wa kihistoria Netflix

Wauaji katika chumba cha mchezo

Wahusika wanaofanana na mimi na wewe

Mchezo wa taa nyekundu na taa ya kijani

Vyombo vya habari vya nje vimeshindwa kuacha kutofautisha kati ya filamu ya The Squid Game na washindi wa Oscar wa mwaka 2019 wafilamu ya Parasites, ambao waliangalia suala la jamii kutokuwa na usawa .

Lakini Mashariki mwa Asia, watazamaji wanaonesha kuwa wameona filamu hiyo kufanana zaidi na filamu ya Japan ya mwaka 2014 "As The Gods Will."