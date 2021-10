Usanifu wa majengo 12 maarufu na ya kale zaidi ya Afrika

1) Kaburi la Kasubi, Uganda - 1882

2) Soko la Lideta, Ethiopia - 2017

3/Hikma Complex, Niger - 2018

4) Maropeng Visitors' Centre, Afrika Kusini - 2006

5) Piramidi za Meroë, Sudan - 3,000BC

6) Nyumba za Basotho, Lesotho - mwaka wa ujenzi haujulikani

7) Maktaba ya Kenneth Dike , Nigeria - 1954

8) Great Mosque of Djenné, Mali - Karne ya 13

9) Kasri la Himaya ya Fasilides, Ethiopia - mwanzoni mwa karne ya 17.

10) Chapel ya Dominican, Nigeria -1973

11) Msikiti mkubwa -Great Mosque, Benin - 1912-1935

Kwenye mwambao wa Along the West African coast, it is one of many Afro-Brazilian mosques built in the early 20th Century by returning descendants of freed slaves.