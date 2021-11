Damon Galgut ashinda tuzo kwa riwaya ya 'tour de force' The Promise

Saa 1 iliyopita

Ahadi ilipongezwa na wengi wakati ilipochapishwa katika Uingereza mwezi Juni, huku gazeti la The Guardian likiita ya "kushangaza", The Sunday Times dliliielezea kama "iliyo gizani lalini iliyoelezewa kwa ubora zaidi" na The Financial Times likiitangaza kama "ngumu, ya matamanio, kazi nzuri ".