Evelyn Joshua: Mfahamu mke wa marehemu TB Joshua ambaye amerithi nafasi ya mumewe kama kiongozi wa kanisa lake

Saa 1 iliyopita

Lakini malango makubwa ya kanisa lake la Synagogue Church of All Nations (SCOAN) katika mji mkuu wa Nigeria yamefunguliwa tena kuwapokea waumini kwa mara ya kwanza baada ya kufungwa kwa miezi mitano. Baada ya kifo cha mume wake Evelyn alimuomboleza kwa kuandika ujumbe huu;

Nabii Evelyn Joshua ni nani hasa?

Nabii Evelyn Joshua ni mke wa TB Joshua, Mhubiri wa televisheni tajiri na mwanzilishi wa kanisa la Synagogue, Church of All Nations.

Ushawishi wake kwa kanisa

Japo alionekana nadra sana kando ya mumewe wakati wa mahubiri ya mikusanyiko ya watu , Bi Evelyn ndiye Mkuu wa pili wa Kanisa la The Synagogue, Church of All Nations, na anasemekana amechangia pakubwa katika shughuli za huduma na maendeleo ya kanisa hilo.