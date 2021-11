Utafiti mpya: Dunia iliibuka kutoka baharini ikianzia nchini India

Kwa mujibu wa utafiri uliochapiswa wiki iliyopita kwenye jarida maarufu nchini Marekani la 'Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)', bara la Singhbhum lilizaliwa miaka milioni 310 iliyopita, eneo hili liliubuka kutoka majini kwa mara ya kwanza.