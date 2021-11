Josephine Baker: Maisha yasiyo ya kawaida ya mcheza densi na jasusi atakayetuzwa na Ufaransa

Lakini kipawa chake na haiba limwezesha kujiunga na kikundi cha vaudeville na baadaye kampuni ya densi, The Dixie Stepper, ambapo mwaka 1919 ilichangia ahamie New York.

Ni mjini New York ndipo aligunduliwa na muajiri aliyekuwa akitafuta wasanii kecheza kwenye tamasha moja la jarida ya kwanza kuandaliwa kwa watu weusi mjini Paris.

"Ngoma ya ndizi"

Hakupata tu kuigiza na kucheza ngoma katika ukumbi wa michezo, alishirikia pia kwenye filamu nne: : "Mermaid of the Tropics" (1927), ZouZou (1934), Princesse Tam Tam (1935) and Fausse Alerte (1940), kitu ambacho si cha kawada kwa msanii mweusi.