Mwandishi maarufu wa Nigeria na nembo ya mwanamke ambaye kazi yake imetafsiriwa katika zaidi ya lugha 30. Chimamanda Ngozi Adichie alihamia Marekani akiwa na umri wa miaka 19 kufuata shahada ya mawasiliano na sayansi ya siasa.

Riwaya yake ya kwanza, Purple Hibiscus, iliyochapishwa mnamo 2003, ilishinda tuzo ya Waandishi wa Jumuiya ya Madola na mnamo 2013 riwaya yake ya Americanah ilitajwa kuwa moja ya vitabu 10 bora vya The New York Times.

Video maarufu ya Adichie ya TED Talk ya mwaka wa 2012, We Should All Be Feminists, ilianzisha mjadala duniani kote kuhusu ufeministi na ilichapishwa kama kitabu mnamo 2014. Hivi majuzi aliandika Notes on Grief (2021), kumbukumbu ya binafsi sana kwa babake baada ya kifo chake cha ghafla.

*Wacha tutumie wakati huu kuanza kufikiria juu ya huduma ya afya kama haki ya binadamu kila mahali ulimwenguni - kile ambacho mtu anastahili kwa sababu tu ya kuwa hai, sio wakati unaweza kumudu.