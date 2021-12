Amelia Tiganus: 'Niliitwa kahaba baada ya kubakwa na wanaume watano'

Amekuwa msemaji, mwandishi na mwanaharakati wa kupinga ukahaba,kigezo cha kutetea haki za wanawake nchini Uhispania ambako anaendelea kuishi. Anaandaa warsha ya kuzungumza katika shule tofauti na hivi karibuni amechapisha kitabu kwa jina "The revolt of the whores" (Ediciones B), kinachoangazia kwa undani jinamizi la ukahaba nchini.