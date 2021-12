Kwa Picha: Maisha ya Askofu Desmond Tutu

Dakika 59 zilizopita

Wakati wa uzinduzi wa wasifu wake, Tutu: The Authorized Portrait, mwaka wa 2011, Askofu Mkuu alicheza densi kwenye Kanisa Kuu la St George's mjini Cape Town - siku moja kabla ya siku yake ya kuzaliwa ya 80.

All images are subject to copyright.