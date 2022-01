Je,hii ndio nchi yenye ustahimilivu zaidi duniani?

Dakika 22 zilizopita

Gonjwa hilo bila kutarajia liliunda ongezeko la wapishi wanaojihusisha na viungo vya ndani na talanta, alisema Johnston, na nafasi chache mpya zilizofunguliwa katika miaka miwili iliyopita. Baadhi ya vipendwa vyake ni pamoja na Orfali Bro's kwa maongozi yake ya Kiarabu; Tresind Studio kwa chakula cha jioni na kifungua kinywa cha hali ya juu; na Baa maalum ya kahawa ya The Barn na HAPI yenye chapati zao za viazi vitamu.

Mkazi Vibha Dhawan, mshauri wa usafiri wa Ovation Travel Group, anapendekeza Boca, ambayo inatumia viungo vya ndani kama vile lax kutoka Shamba la Samaki la UAE na maziwa kutoka kwa viwanda vya kuzalisha ngamia vya ndani; na The Sum of Us, mojawapo ya mikahawa ya kwanza huko Dubai kuwa rafiki kwa mazingira kwa kutumia majani ya mbegu za parachichi na kutoa punguzo la 10% kwa wateja wanaoleta kikombe cha kurejeleza tena kinachoweza kutumika tena.