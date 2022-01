Maya Angelou: Mshairi ndiye mwanamke wa kwanza mweusi katika sarafu ya Marekani

Dakika 43 zilizopita

Chanzo cha picha, US TREASURY

Alijipatia umaarufu na wasifu wake wa kihistoria mnamo 1969, I Know Why the Caged Bird Sings, kuhusu maisha yake ya utotoni kule Deep South.