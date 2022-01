Ndovu azaa mapacha katika tukio nadra Kenya

Dakika 39 zilizopita

Mapacha hao ni mapacha wa pili wa ndovu kuwahi kugunduliwa na shirika la uhifadhi wa wanyamapori linalotoa msaada kuhifadhi ndovu nchini Kenya la Save the Elephants.

Bishara ya pembe za ndovu na kupotea kwa mazi muhimu kumesababisha kuwekwa kwa ndovu katika orodha nyekundu ya Muungano wa kimataifa uhifadhi wa viumbe asilia-(International Union for the Conservation of Nature) ya spishi waliomo hatarini.