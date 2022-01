Je wajua miti huwasiliana na kusogea kisiri?

Makala ya David Attenborough The Green Planet, inaangazia mimea na uwezo wao wa kututia moyo. Katika mfano mmoja tu wa hivi majuzi, wahandisi wamefanikiwa kunakili umbo la mbegu za maple yenye mabawa ili kubuni mitambo mipya ya upepo.

1. Mimea "huzungumza" kati yao

Katika kitabu chake cha mwisho " The Power of Movement in Plants ", kilichochapishwa mwaka wa 1880, Charles Darwin alielezea uwezo wa mimea kuondoka au kusogea mwangaza.