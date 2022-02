Ifahamu meli ya mwisho ya watumwa kutoka Afrika hadi Marekani, safari ilikuwaje?

Saa 1 iliyopita

Tulianza ziara kwenye kipande hiki cha ardhi kwenye kingo za Mto Mobile. Hapa ndipo kikundi cha wazao wa manusura wa meli ya watumwa ya Clotilda hukutana kila mwaka kwa Tamasha lao la Under the Bridge.

Pia aliwahi kuwa mtayarishaji wa filamu itakayotolewa hivi karibuni, The 110: The Last Enslaved Africans Brought to America. Filamu hii inawahusu manusura wa meli ya Clotilda.