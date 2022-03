Kwanini Wasanii Afrika Mashariki wanakimbilia kutoa EP badala ya Albamu?

Dakika 52 zilizopita

Msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania, Naseeb Abdul maarufu kama Diamond Platnumz ,ameachia EP (Extended Playlist) yake ya kwanza usiku wa kuamkia leo inayoitwa First of All au FOA kwa kifupi.

Nyimbo hizo ni Melody aliyomshirikisha Jaywillz, Sona aliyomshirikisha Adenkule, Oka aliyowashirikisha Mboso na Fresh alioimba na wakali wa 'madiba' Focalistic, Costa Titch na Pabi Cooper . Nyimbo nyingine ni Nawaza, Fine, Loyal, Wonder, Somebody na mtasubiri aliomshirikisha Zuchu.

Hiyo ni EP ya kwanza katika maisha ya muziki ya Diamond tangu aanze muziki na kufahamika nchini Tanzania na Afrika miaka zaidi ya 10 iliyopita. Lakini Diamond sio msanii wa kwanza kutoa EP Afrika Mashariki, Nandy alitoa hivi karibunu EP zake Taste na Wanibariki, Lavalava alitoa Promise, New Chui 'Rayvanny, I am Zuchu ya Zuchu na LOL FIT ya Azawi wa Uganda. Swali kwanini sasa utoaji wa EP umeonekana kuwa ndio njia sahihi kwa wasanii wengi hasa wa Afrika Mashariki?

Tofauti ya EP na Albamu

Kwanini EP na sio Albamu kama zamani?

Lady Jay Dee, malkia wa muziki wa kizazi kipya Tanzania na mkongwe wa muziki huo kwa zaidi ya miaka 20, ana albamu inayoitwa '20' kama ilivyo kwa wasanii wengi waliotoa albamu zao miaka ya hivi karibuni kama Ally Kiba 'Only One King, Afro Beat na 'High School' ya Harmonize, 'Sound from Africa' ya Rayvanny na Definition of Love ya Mbosso.