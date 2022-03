Tuzo za Oscars 2022: Will Smith aomba radhi kwa kumzaba kibao mchekeshaji Rock jukwaani kwenye tuzo za Oscars

Dakika 31 zilizopita

Mshtuko wa nyuma ya Jukwaa

Mbali na Smith, washindi wengine katika tuzo hizo za Jumapili usiku ni pamoja na Jessica Chastain, ambaye alichukua tuzo ya mwigizaji bora kupitia The Eyes of Tammy Faye; Jane Campion, ambaye alishinda tuzo ya muongozaji bora kupitia The Power of the Dog; huku Apple TV film Coda ikishinda kama filamu bora