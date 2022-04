Titanic: Siri nne zisizojulikana hata baada ya miaka 110 ya kuzama kwa Titanic

Dakika 12 zilizopita

Wakati ajali hiyo inatokea, meli ya Titanic ilikuwa ikitoka Southampton, Uingereza kuelekea New York, Marekani, kwa mwendo wa kilomita 41 kwa saa, na ndani ya saa tatu tu, Titanic ilizama katika bahari ya Atlantic usiku wa kuamkia Aprili 14. na 15, 1912.

1. 'Meli hii haikuweza kuzama'

John Vaitavuk, profesa wa madini katika Chuo Kikuu cha Mackenzie Persebyterian huko So Paulo, anaeleza kwamba hadi miaka ya 1940, sehemu kuu ya meli ilikuwa imetengenezwa kwa chuma.

2. Shindano la kupata 'Blue Band'

3. Titanic haikuwa peke yake

Urefu wa Titanic ulikuwa mita 269. Ikiwa ni pamoja na wafanyakazi na abiria, ilikuwa na malazi ya watu wapatao 3300. Meli kubwa zaidi ya leo ya baharini ni Wonder of the Sea, ambayo ina urefu wa mita 362 na inaweza kubeba abiria 7,000 ikiwa na wahudumu 2,300.