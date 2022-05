Wanawake wa Kiislamu nchini India wapinga ndoa za wake wengi

"Katika Uislamu, sheria ni za Kimungu, tunazingatia Qur'an na Hadith kwa maelekezo. Hakuna mwanadamu mwenye haki ya kubadilisha kile kilichohalalishwa na Mwenyezi Mungu," anasema Dk Asma Zohra, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) ambayo inapinga ombi la Bw Dubey mahakamani.

Katika kitabu chake cha 2021 The Population Myth: Islam, Family Planning and Politics in India, Bw Qureshi anatoa wito kwa jamii ya Waislamu kudai marufuku ya mitala. "Ikiwa haifanyiki kwa wingi, basi una hasara gani kwa kupiga marufuku?" anauliza.