Tetesi za soka Ulaya Alhamisi 12.05.2022: Pogba, Jesus, Richarlison, Rice, Coutinho, Gallagher, Carrick

Dakika 22 zilizopita

Manchester United imefahamishwa itapaswa kulipa kitita cha £85.5m kama wanataka kumsajili mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen, 23, kutoka Napoli msimu huu. (Calciomercato, via Four Four Two)