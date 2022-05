Matunzo ya ngozi: Bidhaa za urembo zinazodaiwa kuzuia kuzeeka zina msingi gani kisayansi?

Dakika 38 zilizopita

Vitamini C

Bidhaa za vitamini C mara nyingi zinadaiwa kung'arisha na kuongeza uzalishaji wa collagen kwenye ngozi.

Vitamini C ni vigumu kidogo kuingia moja kwa moja kwenye ngozi na kuchochea mabadiliko.

Vitamini C humumunyifu katika maji. Kwa hivyo ni ngumu kutengeneza bidhaa ambazo zinaweza kutoa vitamini C kwenye ngozi.

Lakini utafiti fulani unaonyesha kuwa bidhaa hiyo inaweza kuwa na ufanisi kwenye ngozi ikiwa mkusanyiko wa vitamini C utawekwa kwa asilimia tano.

Kwa mfano, utafiti mmoja uligundua kwamba wanawake 10 wenye umri wa kati ya miaka 50 na 60 waliopaka krimu yenye asilimia tano ya vitamini C kwenye mikono yao kwa muda wa miezi sita walikuwa wameongeza viwango vya kolagini kwenye ngozi zao.

Utafiti zaidi umeonyesha kuwa upakaji wa kila siku wa Vitamin C kwenye ngozi unaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya kuungua na jua yaani (hyperpigmentation) kwenye ngozi.

Tafiti nyingi zimebaini kuwa krimu zenye vitamini C na zisizo na vitamini C zilipakwa sehemu mbalimbali za mwili na kubaini kuwa watu waliotumia krimu zenye vitamini C kwa siku 47 walionyesha mabadiliko makubwa ya rangi ya ngozi baada ya siku 12.