Tamasha maarufu la Filamu la Cannes linavyokumbatiwa Bollywood

Dakika 31 zilizopita

Filamu nyingine ya Kihindi inayosubiriwa kwa hamu na ambayo itaonyeshwa kwa mara ya kwanza duniani kwenye soko la filamu ni 'Rocketry: The Nambi Effect.'

Filamu ya Satyajit Ray ya mwaka 1970, Pratidwandi (The Adversary), na G. Aravindan Thamp (The Circus Tent) itaonyeshwa kwenye tamasha hilo na sasa hivi ni vigumu kupata tikiti kwa kuwa zilishaisha.

'All That Breaths' ni miongoni mwa filamu 12 ambazo zitacheza katika sehemu isiyo ya mashindano, pamoja na filamu ya kwanza wa uongozaji wa mtu binafsi wa Ethan Coen, Jerry Lee Lewis: 'Trouble in Mind.'