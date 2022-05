Uchaguzi wa Kenya 2022: Je ahadi za serikali ya Jubilee kwa Wakenya zimetimizwa?

Dakika 41 zilizopita

Ahadi za serikali ya Jubille kwa Wakenya

Je serikali ilifanikiwa kutekeleza ahadi zake kwa Wakenya?

Ukiukaji wa sheria

Kuhusu ugatuzi, - licha ya kwamba huduma ya afya imeamriwa na katiba kuwa huduma ya serikali gatuzi, Rais and serikali amekatalia huduma hii na kukwamilia bajeti nzima ya Wizara ya afya Nairobi. Hii ni mifano michache tu inayoonyesha kwamba, kwa ujumla, safari ya serikali hii kutimiza ahadi zake kwa raia wa Kenya imekuwa na changamoto si haba.

Vile vile, kupitia kwa mama taifa, Margaret Kenyatta, mpango wa kuwafikishia kina mama wajawazito huduma za matibabu umefanya makubwa katika kuokoa akina mama wanaojifungua. Mpango huu uliitwa "Beyond Zero Campaign, ukiwa na lengo la kuhakikisha kwamba hakuna hata mama mmoja mjamzito atakayeaga dunia kwasababu ya ukosefu wa matibabu ya kujifungua.