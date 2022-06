Tetesi za soka Ulaya Ijumaa tarehe 10.06.2022: Nunez, Oxlade-Chamberlain, Mane, Sterling, Silva, Leao, Neves

Saa 1 iliyopita

Liverpool imefikia makubaliano ya sheria binafsi na mshambuliaji wa Benfica mwenye umri wa miaka 22, Muruguay Darwin Nunez. (The Athletic)

Katika mkutano na maafisa wa Barcelona, wakala wa Silva Jorge Mendes pia alijadili kuhusu upatikanaji wa mshambuliaji wa AC Milan Mreno Rafael Leao, 22, na kiungo wa kati Mreno Ruben Neves, 25. (Sport - in Spanish)

Kiungo wa kati wa Manchester City, Mjerumani Ilkay Gundogan, mwneye umri wa miaka 31 ambaye mkataba wake unaendelea hadi 2023, anatakiwa na Barcelona na Juventus. (Bild - in German)

West Ham wameelezea nia yao katika kusiani mkataba na mchezaji wa Everton Michael Keane huku klabu hiyo ikiwa tayari kuwapiku Hammers kusiani mkataba na mwenzake mwenye umri wa miaka 29 - anayecheza safu ya nyuma-kushoto Muingereza James Tarkowski from Burnley. (Football Insider)

Liverpool iko tayari kulipa pauni £42.5m kuondoa kipengele cha mkataba kwa ajili ya kiungo wa kati wa Uhispania Gavi, ingawa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 17angependelea kukubali mkataba mpya na Barcelona. (La Porteria, via Teamtalk)

Meneja wa zamani wa Ujerumani Joachim Low, 62, ana nia ya kurudia katika utawala wa klabu na angependelea kufanya kazi hiyo katika Paris St-Germain iwapo Mauricio Pochettino ataondoka. (Bild, via AS - in Spanish)