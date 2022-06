Sakata ya betri ya Apple: Mamilioni ya watumiaji wa iPhone wanaweza kupata malipo kwa hatua za kisheria

Dakika 35 zilizopita

Aina zinazohusika na dai hilo ni aina za iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus na iPhone X.