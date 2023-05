Tina Turner: Maisha yake katika picha

Tina Turner, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 83, alijulikana sana kama Malkia wa Rock'n'Roll.

Alipata umaarufu kama mwimbaji mkuu wa Ike & Tina Turner Revue kabla ya kuanza safari yake ya kimuziki katika miaka ya 1980.

Anafahamika zaidi kwa vibao vyake kama vile The Best, Private Dancer, What's Love Got to Do With It, Typical Male na Let's Stay Together.

Tina alikutana na Ike Turner kwenye onyesho la bendi yake, The Kings of Rhythm, mwaka wa 1956, na hivi karibuni akawa sehemu ya onyesho lao (pichani hapo juu mnamo 1961).

Mnamo 1960, wimbo wa A Fool in Love wa wawili hao uliingia kwenye chati za pop, na msururu wa nyimbo maarufu zikafuata kwa mpigo. Ilijumuisha It's Gonna Work Out Fine, River Deep, , Mountain High, na Proud Mary.

Turner aliolewa na Ike Turner kwa miaka 16 lakini walitalikiana mwaka wa 1978. Katika wasifu wake wa 1986 I, Tina: My Life Story, nyota huyo alisimulia kuhusu unyanyasaji aliofanyiwa na mume wake wa kwanza katika ndoa yao.

Alitoa albamu yake ya kwanza, Private Dancer, mwaka wa 1984. Iliuza zaidi ya nakala milioni 20 duniani kote na kushinda Tuzo tatu za Grammy.

What's Love Got To Do With It ilichukua rekodi ya mwaka, na onyesho bora la kike. Better Be Good To Me ilishinda tuzo ya mwimbaji bora wa kike mwenye sauti ya kuimba muziki aina ya rock.

Alisherehekea ushindi wake wa Grammys wa 1985 pamoja na nyota mwenzake wa miaka ya 80, Lionel Richie.

Wakati wa kazi yake, Turner alishinda jumla ya tuzo nane za Grammy, ikiwa ni pamoja na tuzo ya mafanikio ya maisha mwaka wa 2018.

Turner alishirikiana na Mick Jagger wa Rolling Stones mara kadhaa kwa miaka mingi, akisaidia bendi kwenye ziara za kutumbuiza kwenye sherehe. Alisema "kila mara alikuwa akimpenda Mick Jagger".

Pia alikuwa wa mshirika wa karibu na David Bowie, ambaye alimwalika kuimba naye kwenye wimbo wa albamu yake Tonight. Baadaye, alimwalika Bowie kutumbuiza kama mgeni maalum kwenye ziara yake ya Private Dancer.

Kazi ya Turner ilidumu kwa miongo mitano. Baada ya ziara ya kuaga mashabiki wake mwaka wa 2000, alirejea jukwaani mwaka wa 2009 akiwa na umri wa miaka 69 ili kusherehekea kumbukumbu yake ya miaka 50 katika muziki.

Turner alifunga ndoa na mpenzi wake wa muda mrefu Erwin Bach nchini Uswizi mwaka wa 2013. Alipata kiharusi katika siku za mwanzo za ndoa yao na baadaye alinusuru maisha yake kwa kumpa figo yake moja.

Maisha yake pia yameangaziwa katika muziki wa West End na Broadway, Tina - The Tina Turner Musical. Inasimulia hadithi ya maisha ya Turner, ikiangazia jinsi mwimbaji huyo alivyothubutu kukaidi vikwazo vya umri, jinsia na rangi wakati wa kazi yake.

Turner alisema: "Kwa kweli ni muhimu kwangu kupata nafasi ya kushiriki hadithi ya maisha yangu. Muziki huu hauhusiani na umaarufu wangu. Ni kuhusu safari niliyoichukua kufika huko. Kila usiku nataka watazamaji waondoke. ukumbi wa michezo ambao unaweza kubadilisha sumu kuwa dawa."

Kuhusu kustaafu, Turner alisema: "Hakuna aliyejua jinsi nilivyochoka kuimba na kucheza. Hivi ndivyo. Ninaenda nyumbani sasa."