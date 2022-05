Vita vya Ukraine: Kiongozi wa Ukraine achora mistari myekundu kwa ajili ya mkataba na Urusi

Reuters Copyright: Reuters

Raia hamsini hawakuweza kuondoka kwenye mji wa shuguli za viwanda vya chuma wa Mauripol Ijumaa

Mpango wowote wa amani na Urusi utategemea kurudi nyuma kwenye maeneo vilipokuwa vikosi vya Urusi kabla ya uvamizi, Rais wa Ukraine anasema

Akizungumza na bodi ya washauri wa masuala ya kisiasa na uchumi mjini London, rais Volodymyr Zelensky alisema kwamba haya hicho ndiokigezo cha chini anachoweza kukubali.

Amesema amekuwa kiongozi wa ‘’Ukraine, na sio ukraine nusu ". Lakini hakuitaja Crimea, jimbo lililotwaliwa na Urusi katika mwaka2014.

Urusi kwa sasa inapigana kuchukua udhibiti kamili wa mji wa Mariupol.

vikosi vya Ukraine pamoja na baadhi ya raia kusini -mashariki mwa mji wa Azovstal , aambao umekumbwa na mashambulizi makali ya Urusi.

Kwa hatimayekuuteka mji wa Mauripolyatakuwa ni mafanikio makubwa zaidi katika kipindi cha miezi miwili ya vita na itampa Rais wa Urusi Vladimir Putin kitu fulani cha kusherehekea tarehe 9 Mei ambayo ni siku ya ushindi nchini Urusi-siku ambayo taifa hilo linaadhimisha ushindi wa Usovietidhidi ya Wanazi katika Vita Kuu ya Pili ya Dunia.

