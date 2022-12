Vita vya Ukraine: Gavana aripoti mashambulizi kwenye kituo kikuu cha kundi la mamluki wa Urusi, Wagner

SERHIY HAIDAI Copyright: SERHIY HAIDAI Gavana wa Ukraine aliye uhamishoni Serhiy Haidai asema hoteli hii katika mji wa Kadiivka, eneo la Luhansk, ilishambuliwa Image caption: Gavana wa Ukraine aliye uhamishoni Serhiy Haidai asema hoteli hii katika mji wa Kadiivka, eneo la Luhansk, ilishambuliwa

Jeshi la Ukraine limeshambulia makao makuu ya kundi la mamluki la kijeshi la Wagner la Urusi, amesema gavana wa Luhansk mashariki mwa Ukraine.

Serhiy Haidai alisema hoteli ambapo kundi hilo lilikutana huko Kadiivka, Luhansk, ilikuwa imeshambuliwa na kuathirika pakubwa.

BBC haikuweza kuthibitisha kwa kujitegemea uwepo wa kundi la Wagner katika hoteli hiyo.

Mapigano pia yaliendelea kusini mwa Ukraine mwishoni mwa wiki, huku Urusi ikilenga eneo la Odesa na Ukraine ikilenga mji uliokaliwa wa Melitopol.

Wagner ni kundi la mamluki la kijeshi linalodhaminiwa na serikali ambalo hufanya kazi kwa maslahi ya Kremlin, kulingana na wataalam wa Magharibi.

Kampuni ya kijeshi ya kibinafsi, iliyoanzishwa na Yevgeny Prigozhin, mmiliki wa hoteli ya zamani na mshirika wa karibu wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, imeshtakiwa mara kwa mara kwa uhalifu wa vita na ukiukaji wa haki za binadamu.

Kikosi cha Wagner kimetumwa hapo awali katika maeneo ya Crimea, Syria, Libya, Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati.

Katika mashambulizi ya Kadiivka, Bwana Haidai alisema Urusi ilikuwa imepata "hasara kubwa" na alitarajia "angalau 50%" ya wanajeshi waliosalia wafariki kwa sababu ya ukosefu wa matibabu.

Wakati wa mazungumzo ya simu na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Rais wa Marekani Joe Biden alisema Washington ilikuwa ikiweka kipaumbele juhudi za kusaidia kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine.

Wawili hao pia walizungumza juu ya hamu ya Bw Zelensky ya "amani ya haki" na Urusi "kwa kuzingatia kanuni za msingi zilizowekwa katika Mkataba wa Umoja wa Mataifa", Ikulu ya White House ilisema.

Shambulio dhidi ya "Kituo Kikuu cha kundi la Wagner", mashariki, lilitokea wakati wa mapigano zaidi kusini mwa Ukraine.

Siku ya Jumamosi, jeshi la Ukraine lilisema kuwa limedungua ndege 10 zisizo na rubani, na nyingine tano zilishambulia vituo vya nishati katika mji wa bandari wa Odesa - na kuwaacha watu milioni 1.5 bila umeme.

"Hali katika mkoa wa Odessa ni ngumu sana", Rais Zelensky alisema katika hotuba yake ya video ya usiku. "Kwa bahati mbaya, madhara yalikuwa makubwa, kwa hiyo inachukua muda mrefu zaidi kurudisha umeme. Sio saa, bali siku chache."

Pia inasemekana kuwa miundombinu muhimu ilishambuliwa na ndege za Urusi zilizotengenezwa Iran, kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine.

