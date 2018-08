Image caption Yerry Mina, Andre-Frank Anguissa, Caglar Soyuncu

Dirisha kuu la uhamisho wa wachezaji England lilifungwa mnamo Alhamisi 9 Agosti saa moja saa Afrika Mashariki (ambazo ni saa kumi na moja England - 17.00BST), mwaka huu soko likifungwa mapema kuliko misimu ya awali.

Klabu zinazocheza ligi nyingine England na Wales, miongoni mwake ligi za Championship, League One na League Two bado zinaweza kuendelea kuwanunua wachezaji hadi mwisho wa mwezi huu.

Soko la kuhama wachezaji Scotland pia litafungwa 31 Agosti sawa na katika mataifa mengine Ulaya.

Siku ya mwisho, nani alihama?

9 Agosti

Ligi Kuu ya England

* saa ni wakati (kwa BST) uhamisho ulipotangazwa na klabu

20:30 Danny Ings [Liverpool - Southampton] Mkopo

20:20 Andre-Frank Zambo Anguissa [Marseille - Fulham] £22.3m

20:20 Timothy Fosu-Mensah [Manchester United - Fulham] Mkopo

20:02 Andre Gomes [Barcelona - Everton] Mkopo

20:02 Yerry Mina [Barcelona - Everton] £27.19m

19:21 Domingos Quina [West Ham - Watford] Ada Haijafichuliwa

19:01 Luciano Vietto [Atletico Madrid - Fulham] Mkopo

18:59 Martin Montoya [Valencia - Brighton] Ada Haijafichuliwa

18:35 Federico Fernandez [Swansea - Newcastle] iliripotiwa kuwa £6m

18:30 Harry Arter [Bournemouth - Cardiff] Mkopo

18:00 Caglar Soyuncu [Freiburg - Leicester] iliripotiwa kuwa £19m

18:00 Jordan Ayew [Swansea - Crystal Palace] Mkopo

17:40 Joe Bryan [Bristol City - Fulham] £6m

17:18 Sergio Rico [Sevilla - Fulham] Mkopo

17:15 Peter Gwargis [Jonkopings Sodra IF - Brighton] Ada Haijafichuliwa

17:01 Isaac Mbenza [Montpellier - Huddersfield] Mkopo

17:00 Carlos Sanchez [Fiorentina - West Ham] Ada Haijafichuliwa

16:59 Dan Burn [Wigan - Brighton] Ada Haijafichuliwa*

*Burn atarejea Wigan kwa Mkopo hadi Januari 2019

16:50 Bernard [Shakhtar Donetsk - Everton] Bila Ada

14:30 Leander Dendoncker [Anderlecht - Wolves] Mkopo

13:00 Victor Camarasa [Real Betis - Cardiff] Mkopo

10:45 Filip Benkovic [Dinamo Zagreb - Leicester] Ada Haijafichuliwa

10.31 Lucas Perez [Arsenal - West Ham] Ada Haijafichuliwa

10:02 Mateo Kovacic [Real Madrid - Chelsea] Mkopo

08:06 Daniel Arzani [Melbourne City - Manchester City] Ada Haijafichuliwa

Ligi za Soka England na Wales (The Championship, League One na League Two)

21:00 Joe Garner [Ipswich - Wigan] Ada Haijafichuliwa

19:27 Donervon Daniels [Wigan - Blackpool] Bila Ada

18:30 Josh Windass [Rangers - Wigan] Ada Haijafichuliwa

18:00 Connor Ripley [Middlesbrough - Accrington] Mkopo

18:00 Lee Angol [Mansfield - Shrewsbury] Ada Haijafichuliwa

18:00 Duane Holmes [Scunthorpe - Derby] Ada Haijafichuliwa

18:00 Ryan Colclough [Wigan - Scunthorpe] Ada Haijafichuliwa

17:59 Jason Shackell [Derby - Lincoln] Bila Ada

17:30 Sam Clucas [Swansea - Stoke] £6m

17:20 Jason McCarthy [Barnsley - Wycombe] Ada Haijafichuliwa

17:02 Joan Luque [Heybridge Swifts - Lincoln] Ada Haijafichuliwa

17:01 Gary Gardner [Aston Villa - Birmingham] Mkopo

17:00 Declan John [Rangers - Swansea] Ada Haijafichuliwa

17:00 Peter Vincenti [Coventry - Macclesfield] Bila Ada

16:59 Jamie Hanson [Derby - Oxford] Ada Haijafichuliwa

16:55 Josh Gordon [Leicester - Walsall] Ada Haijafichuliwa

16:44 Tsun Dai [Bury - Oxford] Ada Haijafichuliwa

16:31 Jay Dasilva [Chelsea - Bristol City] Mkopo

16:30 Isaiah Osbourne [Forest Green - Walsall] Bila Ada

16:04 Ricky Holmes [Sheffield United - Oxford] Mkopo

16:00 Michael Hefele [Huddersfield - Nottingham Forest] Ada Haijafichuliwa

15:30 Alex Jakubiak [Watford - Bristol Rovers] Mkopo

14:00 Callum Connolly [Everton - Wigan] Mkopo

14:00 Stefan Payne [Shrewsbury - Bristol Rovers] Ada Haijafichuliwa

13:15 Lukas Nmecha [Manchester City - Preston] Mkopo

12:33 Anthony Gerrard [Oldham - Carlisle] Bila Ada

12:00 Andy Mangan [Bala Town - Accrington] Bila Ada

11:29 Canice Carroll [Oxford - Brentford] Ada Haijafichuliwa

11:00 Kayden Jackson [Accrington - Ipswich] Ada Haijafichuliwa

11:00 Ollie Norburn [Tranmere - Shrewsbury] Ada Haijafichuliwa

09:00 Ivan Toney [Newcastle - Peterborough] Ada Haijafichuliwa

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Lucas Perez aliondoka Arsenal

Ligi ya Scotland

19:22 Tom Aldred [Bury - Motherwell] Mkopo

13:14 Nicolai Brock-Madsen [Birmingham - St Mirren] Mkopo

Kimataifa

19:30 Jordi Amat [Swansea - Rayo Vallecano] £1m

17:41 Milan Djuric [Bristol City - Salernitana] Ada Haijafichuliwa

12:18 Thibaut Courtois [Chelsea - Real Madrid] Ada Haijafichuliwa

10:04 Jordan Flores [Wigan - Ostersunds FK] Mkopo

8 Agosti

Ligi Kuu ya England

Kepa Arrizabalaga [Athletic Bilbao - Chelsea] £71m

Adama Traore [Middlesbrough - Wolves] £18m

Ligi za Soka England na Wales (The Championship, League One na League Two)

Lee Camp [Cardiff - Birmingham] Bila Ada

Greg Docherty [Rangers - Shrewsbury] Mkopo

John McGinn [Hibernian - Aston Villa] Ada Haijafichuliwa

Jordan Hugill [West Ham - Middlesbrough] Mkopo

A-Jay Leitch-Smith [Shrewsbury - Morecambe] Bila Ada

Scott Malone [Huddersfield - Derby] Ada Haijafichuliwa

Jon Nolan [Shrewsbury - Ipswich] Ada Haijafichuliwa

Toto Nsiala [Shrewsbury - Ipswich] Ada Haijafichuliwa

Martyn Waghorn [Ipswich - Derby] Ada Haijafichuliwa

Jordan Williams [Huddersfield - Barnsley] Ada Haijafichuliwa

Ligi ya Scotland

Daniel Bachmann [Watford - Kilmarnock] Mkopo

Emerson Hyndman [Bournemouth - Hibernian] Mkopo

Thomas Agyepong [Manchester City - Hibernian] Mkopo

Kimataifa

Brad Smith [Bournemouth - Seattle Sounders] Mkopo

7 Agosti

Ligi Kuu ya England

Calum Chambers [Arsenal - Fulham] Mkopo

Joe Hart [Manchester City - Burnley] £3.5m

Jefferson Lerma [Levante - Bournemouth] £25m

Matej Vydra [Derby - Burnley] Ada Haijafichuliwa

Haki miliki ya picha EPA Image caption Thibaut Courtois alihamia Real Madrid

Ligi za Soka England na Wales (The Championship, League One na League Two)

Amadou Bakayoko [Walsall - Coventry] Ada Haijafichuliwa

Brandon Barker [Manchester City - Preston] Mkopo

Omar Bogle [Cardiff - Birmingham] Mkopo

Connor Mahoney [Bournemouth - Birmingham] Mkopo

Bryn Morris [Shrewsbury - Wycombe] Mkopo

Orjan Nyland [Ingolstadt - Aston Villa] Ada Haijafichuliwa

Dara O'Shea [West Brom - Exeter] Mkopo

Moses Odubajo [Hull - Brentford] Bila Ada

Andrew Scott [Maiden City Soccer - Accrington] Bila Ada

Luke Waterfall [Lincoln - Shrewsbury] Ada Haijafichuliwa

David Wheeler [QPR - Portsmouth] Mkopo

Ligi ya Scotland

Borna Barisic [Osijek - Rangers] £2.2m

Jacob Marsden [Mildenhall - Hamilton] Bila Ada

Delphin Tshiembe [AC Horsens - Hamilton] Bila Ada

6 Agosti

Ligi Kuu ya England

Salomon Rondon [West Brom - Newcastle] Mkopo

Ligi za Soka England na Wales (The Championship, League One na League Two)

Adam Armstrong [Newcastle - Blackburn] Ada Haijafichuliwa

Dwight Gayle [Newcastle - West Brom] Mkopo

Callum Styles [Bury - Barnsley] Ada Haijafichuliwa

*Styles atarejea Bury kwa Mkopo hadi Januari 2019

Fikayo Tomori [Chelsea - Derby] Mkopo

Axel Tuanzebe [Manchester United - Aston Villa] Mkopo

Kimataifa

Dodi Lukebakio [Watford - Fortuna Dusseldorf] Mkopo

5 Agosti

Ligi Kuu ya England

Ben Gibson [Middlesbrough - Burnley] £15m

Rachid Ghezzal [Monaco - Leicester] Ada Haijafichuliwa

4 Agosti

Kimataifa

Aleix Vidal [Barcelona - Sevilla] £9.35m

3 Agosti

Ligi za Soka England na Wales (The Championship, League One na League Two)

Tosin Adarabioyo [Manchester City - West Brom] Mkopo

Aden Baldwin [Bristol City - Cheltenham] Mkopo

Adam Campbell [Morecambe - Carlisle] Mkopo

Seny Dieng [QPR - Stevenage] Mkopo

Tayo Edun [Fulham - Ipswich] Mkopo

Morgan Ferrier [Boreham Wood - Walsall] Ada Haijafichuliwa

Jack Fitzwater [West Brom - Walsall] Mkopo

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Danny Ings ameihama Liverpool

Darron Gibson [Bila klabu - Wigan]

Kalvin Lumbombo Kalala [Bila klabu - Cheltenham]

Cedric Kipre [Motherwell - Wigan] £1m

Matthew Lund [Burton - Scunthorpe] Ada Haijafichuliwa

Wes McDonald [Birmingham - Yeovil] Bila Ada

Malachi Napa [Oxford - Macclesfield] Mkopo

Gary O'Neil [Bristol City - Bolton] Bila Ada

Alex Pattison [Middlesbrough - Yeovil] Mkopo

Matthew Platt [Blackburn - Accrington] Mkopo

Antonee Robinson [Everton - Wigan] Mkopo

Ryan Sweeney [Stoke - Mansfield] Mkopo

George Thomas [Leicester - Scunthorpe] Mkopo

Dexter Walters [Tamworth - Coventry] Ada Haijafichuliwa

Kane Wilson [West Brom - Walsall] Mkopo

Kimataifa

Chuba Akpom [Arsenal - PAOK Salonika] Ada Haijafichuliwa

Michael Mancienne [Nottingham Forest - New England Revolution] Bila Ada

Ahmed Musa [Leicester - Al-Nassr] Ada Haijafichuliwa

2 Agosti

Ligi Kuu ya England

Alfie Mawson [Swansea - Fulham] £20m

Max Meyer [Schalke - Crystal Palace] Bila Ada

Yoshinori Muto [Mainz - Newcastle] Ada Haijafichuliwa

Ligi za Soka England na Wales (The Championship, League One na League Two)

Yoann Arquin [Unattached - Yeovil]

Kean Bryan [Manchester City - Sheffield United] Bila Ada

Adam Crookes [Nottingham Forest - Lincoln] Mkopo

Tyler Garratt [Doncaster - AFC Wimbledon] Mkopo

Anthony Grant [Peterborough - Shrewsbury] Ada Haijafichuliwa

Mark Harris [Cardiff - Newport] Mkopo

Jordy Hiwula [Huddersfield - Coventry] Ada Haijafichuliwa

Paul Jones [Norwich - Fleetwood] Bila Ada

Herbie Kane [Liverpool - Doncaster] Mkopo

Andy Lonergan [Leeds - Middlesbrough] Bila Ada

Rod McDonald [Coventry - AFC Wimbledon] Ada Haijafichuliwa

Callum McFadzean [Guiseley - Bury] Bila Ada

Ishmael Miller [Unattached - Oldham]

Stuart Moore [Swindon - MK Dons] Bila Ada

Luke Murphy [Leeds - Bolton] Bila Ada

Sid Nelson [Millwall - Swindon] Mkopo

Luke Simpson [York - Macclesfield] Bila Ada

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Jordan Ayew ameungana na kakake Andre katika kuihama Swansea City baada yao kushushwa daraja Ligi ya Premia

Jiri Skalak [Brighton - Millwall] Ada Haijafichuliwa

Cole Stockton [Carlisle - Tranmere] Bila Ada

Paul Taylor [Unattached - Doncaster]

Offrande Zanzala [Derby - Accrington] Ada Haijafichuliwa

Ashley Williams [Everton - Stoke] Mkopo

Kimataifa

Leonardo Bonucci [AC Milan - Juventus] £31.2m

Mattia Caldara [Juventus - AC Milan] £31.2m

Gonzalo Higuain [Juventus - AC Milan] Mkopo

Joel Pereira [Man Utd - Vitoria Setubal] Mkopo

1 Agosti

Ligi Kuu ya England

Lucas Digne [Barcelona - Everton] £18m

Cheikhou Kouyate [West Ham - Crystal Palace] Ada Haijafichuliwa

Ligi za Soka England na Wales (The Championship, League One na League Two)

Tarryn Allarakhia [Colchester - Crawley] Bila Ada

Baily Cargill [Bournemouth - MK Dons] Bila Ada

Eoin Doyle [Preston - Bradford] Ada Haijafichuliwa

Niki Maenpaa [Brighton - Bristol City] Bila Ada

Andre Moreira [Atletico Madrid - Aston Villa] Mkopo

James Perch [QPR - Scunthorpe] Bila Ada

Ben Purrington [Rotherham - AFC Wimbledon] Mkopo

David Sesay [Watford - Crawley] Bila Ada

Luke Steele [Bristol City - Nottingham Forest] Bila Ada

Ben Woodburn [Liverpool - Sheffield United] Mkopo

Charlie Wyke [Bradford - Sunderland] Ada Haijafichuliwa

Kimataifa

Lamine Kone [Sunderland - Strasbourg] Mkopo

Ronaldo Vieira [Leeds - Sampdoria] Ada Haijafichuliwa

*Makala hii imeandazia uhamisho wa wachezaji katika klabu za Ligi ya Premia, Ligi za England na Wales (The Championship [Daraja la 2], League One - [Daraja la 3] na League Two [Daraja la 4]) na Ligi ya Scotland, pamoja na uhamisho kadha wa wachezaji kimataifa.