Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Arsene Wenger

AC Milan wana mpango wa kumuendea mlizi wa Manchester United raia wa Ivory Coast Eric Bailly, 24, huku mchezaji huko akikasirishwa na ukosefu wa fursa chini ya umeneja wake Jose Mourinho huko Old Trafford. (ESPN)

Manchester City wanatafuta uwepo wa mshambuliaji wa mshambuliajia wa Lille Nicolas Pepe, 23, huku mchezaji huyo raia wa Ivory akifunga mabao 8 msimu huu. (Manchester Evening News)

Haki miliki ya picha FRANCOIS LO PRESTI Image caption Nicolas Pepe

Meneja wa Southampton Mark Hughes atafutwa ikiwa Saints watakosa kuwashinda Watford siku ya Jumamosi huku Sam Allardyce na David Moyes wakitarajiwa kuchukua nafasi hiyo. (Mirror)

Mlinzi wa Argentina Pablo Zabaleta, 34, anatarajiwa kuundoka West Ham kueleka Mashariki ya Kati. (Arab News)

Mshambuliaji wa zamani wa Manchester United striker Zlatan Ibrahimovic, 37 ambaye sasa yuko na LA Galaxy anasema Ligi ya Premier imepewa hadhi ya juu bila sababu. (Four Four Two)

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Zlatan Ibrahimovic

Mchezaji anayelengwa na Manchester United Leroy Sane, 22, anasema yuko upande wa mji, wakati wing'a huyo mjerumani akisema ana furaha huko Manchester City. (Evening Standard)

Mshambuliaji wa Senegal na Kasimpasa Mbaye Diagne, 27, analengwa na Wolves mwezi Januari. (Birmingham Mail)

Kipa wa Arsenal na Ujerumani Bernd Leno, 26, anasama hakuna mtu anahisi salama kung'ang'ania jesi nambari moja. (Evening Standard)

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Mbaye Diagne

Ndugu wa mshambuliaji wa Ubelgiji Eden Hazard, Thorgen anasema mchezaji huyo wa miaka 27 wa Chelsea ataamua hatma yake mwisho wa msimu. (Football.London)

Meneja wa Newcastle Rafa Benitez aliambia kikosi chake kuzima sauti za televisheni wakati mpinaani anazungumza isipokuwa kwa mchezaji wa zamani Alan Shearer. (Newcastle Chronicle)

Barcelona na Manchester United wana mpango wa kumsaini mchezaji wa Benfica mwenye miaka 15 Ronaldo Camara, mreno wa kikosi cha wachezaji walio chini ya miaka 17. (Record - in Portuguese)

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Lisandro Magallan

Ajax pia wanakaribia kufikia makubaliano na mchezazi wa miaka 25 wa Boca Juniors mlinzi raia wa Argentina Lisandro Magallan. (De Telegraaf - in Dutch)

Mshambuliaji wa DC United Wayne Rooney, 33, atachagua jesi namba 10 ya mshambuliaji wa Manchester City Raheem Starling wakati England watakutana na Marekani kwenye mechi ya kirafiki mwezi huu. (Mail)

Bora zaidi kutoka Jumatatu

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Willian

Mshambuliaji wa zamani wa LA Galaxy raia wa Sweden Zlatan Ibrahimovic, 37, huenda yuko njiani kurudi AC Milan kwa mkataba wa miezi sita. (Tuttosport, via Mirror)

Barcelona wameanza mazungumzo na waakilishi wa wing'a wa Chelsea raia wa Brazil Willian baada ya Chelsea kukataa ofa tatu msimu uliopita. (La Sexta, via Metro)

Beki wa Arsenal na Ufaransa Laurent Koscielny, 33, anawindwa na Barcelona, pamoja na mlinzi wa Chelsea raia wa Brazil David Luiz, 31. (Mundo Deportivo - in Spanish)

Chelsea wako mbioni dhidi ya muda ikiwa wangetaka kumsaini kiungo wa kati Mreno Joao Felix, 18, baada ya Benfica kumpa mkataba mpya wenye kipenge cha kuondoka kwake cha kuvunja mkataba cha pauni 105. (Mirror)

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Thorgan Hazard

Thorgan Hazard, ndugu wa kiungo wa kati wa Chelsea na Ubelgiji Eden Hazard anasema mchezaji huyo wa miaka 27 hawezi kuondoka Stamford Bridge kwenda Real Madrid mwezi Januari. (HLN, via Express)

Arsenal, Chelsea, Liverpool, ­Manchester City na Manchester United huenda wakachukuliwa hatua za kisheria kutoka kwa vilabu vilivyosalia vya Ligi ya Premier ikiwa watajiunga na Ligi iliyopendekezwa ya European superleague mwaka 2021. (iNews)

Wing'a wa Liverpool na Senegal Sadio Mane, 26, ametupilia mbali madai kuhusu hali ya mkataba wake, akisisitiza kuwa yuko na furaha huko Anfield. (Liverpool Echo)