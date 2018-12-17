Manchester City wakabidhiwa Schalke UEFA, Liverpool v Bayern Munich, Manchester United v PSG
Mabingwa watetezi wa Ligi Kuu ya England Manchester City wamepangiwa kucheza na klabu ya Schalke ya Ujerumani katika hatua ya 16 bora Ligi ya Klabu Bingwa Ulaya baada ya droo kufanywa.
Manchester United wamekabidhiwa miamba wa Ufaransa Paris Saint Germain.
Droo kamili:
- Manchester United v PSG
- Schalke v Manchester City
- Atletico Madrid v Juventus
- Tottenham v Borussia Dortmund
- Lyon v Barcelona
- Roma v Porto
- Ajax v Real Madrid
- Liverpool v Bayern Munich
Mechi za kwanza zitachezwa 12-13 na 19-20 Februari, na mechi za marudiano 5-6 na 12-13 Machi, 2019.