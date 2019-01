View this post on Instagram

Shukran sana sana Wizara yetu, Baraza letu la @basata.tanzania , Viongozi wote na Serikali kwa Ujumla..... Sanaa ni kazi, tuipende, tuilinde na Kuithamini....HAPPY INDEPENDECE VANNY BOY!!!!!!! @rayvanny..... IT'S TIME TO DROP OUR NEW 2019 HITS NOW!!....MY PEOPLE!!! IF YOU ARE READY PLEASE COMMENT "I AM READY"