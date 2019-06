Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Frank Lampard anataka kufany akazi na Didier Pogba iwapo atateuliwa kuwa meneja wa Chelsea

Meneja wa Derby Frank Lampard atateuliwa kuwa meneja wa Chelsea baada ya Maurizio Sarri kukataa ombi lililochelewa la kubakia kikosini. Lampard anamtaka mchezaji mwenzake wa zamani katika Blues Didier Drogba awe mmoja wa wahudumu wa klabu hiyo, lakini si John Terry. (Sun)

Mchezaji wa Manchester United na wa kimataifa wa Ufaransa Paul Pogba, mwenye umri wa miaka 26, anasisitiza kuwa anataka kuondoka na kuelekea Real Madrid. (Marca)

Crystal Palace imemthamanisha kwa kiwango cha pauni milioni 50 mchezaji wa safu ya Ulinzi ya kikosi cha England cha vijana 21 - Aaron Wan-Bissaka, ambaye angependa kuhamia Manchester United, lakini hajaonyesha msukumo wa kuondoka katika kikosi cha Eagles. (Sky Sports)

Aaron Wan-Bissaka, ambaye angependa kuhamia Manchester United, hajaonyesha msukumo wa kuondoka katika kikosi cha Eagles

Tottenham wameachana na mpango wa kumhamisha mchezaji wa safu ya kati wa timu ya Ureno ya Lisbon Bruno Fernandes, mwenye umri wa miaka 24, ambaye amekuwa akihusishwa na Manchester United. (Mail)

Manchester United wanaamin wanaweza kushinda kinyang'anyiro cha kusaini mkataba na mlinzi Harry Maguire kwasababu ya kusita sita kwa Manchester City kulipa pauni milioni 80 za ziada kwa ajili ya kumchukua mchezaji huyo wa kimataifa wa England mwenye umri wa miaka 26.(Mail)

kiungo wa kati wa Chelsea Mbrazil Willian, mwenye umri wa miaka 30, anakaribia kabisa kusaini mikataba miwili ya kubakia katika Stamford Bridge. (Sun)

Manchester United wako tayari kumungezea pesa David de Gea, mwenye umri wa miaka 28, kwa azma ya kumshawisha aendelee kubakia katika Old Trafford baada ya Juni 2020. (ESPN)

Manchester United watamtaka De Gea abaki kikosini hata kama ni kutoa pesa za ziada

Ajax watatoa pauni milioni 30 tu kwa ajili ya winga Mmmorocco Hakim Ziyech msimu huu. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26-amekuwa akihusishwa na Liverpool na Arsenal. (Mirror)

Manchester United wanataka sana kusaini mkataba na Mchezaji wa kimataifa wa Argentina Giovani Lo Celso, mwenye umri wa miaka 23, lakini Real Betis wameweka dau la pauni milioni 67 wakimtaka kiungo wao wa kati ambaye pia amekuwa akihusishwa na labu ya Tottenham. (inews)

Liverpool wamekwishaonyesha nia ya kumtaka winga wa Ivory Coast Nicolas Pepe, 24 ambaye kwa sasa anaichezea klabu ya Lille. (Le10 Sport, via Daily Express)

Arsenal hawatakubali Pierre-Emerick Aubameyang achukuliwe na timu nyingine

Mshambuliaji wa Fulham Mserbia Aleksandar Mitrovic, wambaye amekuwa akihusishwa na West Ham, anakaribia kuhamia Real Betis. (star)

Arsenal wanapanga kuzungumza na mshambuliaji kutoka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, mwenye umri wa miaka 29, ambao utakuwa ni mkataba mkubwa mkubwa kwa lengo la kuipiku nia ya Ligi ya Uchina - China Super League ya kumchukua. (Mirror)

Leeds watakataa azma yoyote kutoka Tottenham ya kumchukua Jack Clarke mwenye umri wa miaka anayecheza safu ya mashambulizi na mchezaji wa safu ya kati ya Aston Villa Kalvin Phillips mwenye umri wa miaka 23 . (Star)

kaka yake na wakala wa zamani wa mshambuliaji wa zamani wa Chelsea Gonzalo Higuainameonekana kumaliza uvumi za kumuhusisha mchezaji huyo wa zamani wa kimataifa wa Argentinana kuhamia kwake Roma kwa usema kuwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 31 anataka kumalizia mchezo wake Juventus. (Mirror)

Lazio amempa mlindalango wa Albania Thomas Strakosha ya pauni milioni 44.5. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 24-amekuwa akihusishwa na Arsenal na Tottenham. (Il Messaggero, via Football.London)

Meneja mpya wa Roma Paulo Fonseca anaangalia uwezekano wa dau kwa ajili ya kiungo wa kati wa Manchester United mbrazil Fred, mwenye umri wa miaka 26, msimu huu. (Metro)

Mlinzi wa England Kyle Walker yuko tayari kusaini mkataba wa miaka miwili zaidi katika klabu ya Manchester City. (Manchester Evening News)

Manchester United wanaimani kuwa Sean Longstaff wanataka kuhamia Old Trafford - loicha ya kwamba kijana huyo mwenye umri wa miaka 21 anayecheza safu ya kati amekwishaeleza wazi kuwa yuko Newcastle. (London Evening Standard)

Brighton wako katika mazungumzo na Genk juu ya mkataba na nahodha wa kikosi cha Ubelgiji na winga Leandro Trossard, mwenye umri wa miaka 24. (Sky Sports)

kiungo wa kati wa River Plate Santiago Sosa, mwenye umri wa miaka 20, amehusishwa na uhamisho wa pauni milioni 13 wa kuhamia Everton, na inasemekana anaweza kupata paspoti ya EU kutokana na asili yake ya Ulaya , ambayo inaweza kumuongezea bahati yake ya kuhamia katika Primia Ligi msimu huu.(Liverpool Echo)

Arsenal are preparing an offer for highly-rated Flamengo midfielder Reinier Jesus, 17, a Brazil Under-17 international. (Tuttomercatoweb, via Talksport)

Rafiki wa kike wa Mlinzi wa Ajax Matthijs de Ligt na mama yake wameonekana Paris wakitafuta nyumba . Mchezaji hyo wa miaka 19 kutokatimu ya taifa ya Uholanzi amekuwa akihusishwa na timu ya Ufaransa Paris St-Germain. (De Telegraaf, via AS)