Bruno Fernandes

Mchezaji Bruno Fernandes ameuonesha uwezekano wa kuhamia Old Trafford. Nyota huyo wa miaka 24 anayecheza safu ya kati ya Sporting Lisbon na Ureno anatarajiwa kwenda Manchester kufanya vipimo vya afya. (Sport Witness)

Red Devils wanamlenga mlinzi wa Atletico Madrid na Uhispania Saul Niguez, 24, kuchukua nafasi ya Paul Pogba, endapo nyota huyo wa miaka 26 raia wa Ubelgiji ataondoka Old Trafford. (Express)

Manchester City are hawako tayari kulipa pesa zinazoitishwa na Leicester kumnunua Harry Maguire,26, hatua ambayo imeipatia Manchester United nafasi ya kumsajili mchezaji huyo wa Kimataifa wa England. (90Min)

Arsenal watamkosa kipa wa Ujerumani wa miaka 21 Markus Schubert, ambaye ameamua kujiunga na Schalke kutoka Dynamo Dresden. (Sport1)

Arsenal pia wako mbioni kumsajili Marcelo baada ya beki huyo Mbrazil kuomba kuondoka Real Madrid. (Sport - via Metro)

Marcelo (kulia) ameomba kuondoka Real Madrid

Inter Milan wanachelewa kutoa ombi rasmi la kumnunua mshambuliaji wa Manchester United na Ubelgiji Romelu Lukaku, 26. (Sun)

Mchezaji nyota wa zamani wa Tottenham Ossie Ardiles anasema ni "kazi bure" kwa klabu hiyo kujaribu kumzuia Christian Eriksen, 27 asiondoke. (Talksport - via Goal)

West Ham United wanajaribu kunyakua uhamisho wa mshambuliaji wa Celta Vigo na Uruguay Maxi Gomez, 22, kutoka kwa Valencia. (Sky Italia - via Inside Futbol)

Maxi Gomez ameifungia Celta Vigo mabao 9 katika La Liga msimu huu

Leicester will turn their attention to signing Burnley defender James Tarkowski if Harry Maguire, 26, leaves for Manchester United. Wolves have also been interested in 26-year-old Tarkowski. (Birmingham Mail)

Norwich are close to the signing of Schalke's German goalkeeper Ralf Fahrmann, 30, on a season-long loan. (Sky Sports)

Manchester United are prepared to offer their Spanish goalkeeper David de Gea a contract worth £85m which will see the 28-year-old earn £350,000 a week. (Star)

De Gea, kipa wa Manchester United

Southampton are not interested in loaning out Gabon international midfielder Mario Lemina but they would consider a permanent deal for the 25-year-old. (Daily Echo)

Arsenal have made contact with Gremio over the signing of Argentina international central defender Walter Kannemann, 28. (Globo Esporte - via Metro)

Tetesi Bora Alhamisi

Frank Lampard amepigwa picha katika uwanja wa Stamford Bridge alipokaribia kuwa kocha mpya wa Chelsea. (Mail)

Frank Lampard

Kuidhinishwa kwa Lampard kuwa kocha mpya wa Chelsea kulicheleweshwa Jumatano jioni baada ya mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram kukumbwa na changamoto za kiufundi hali ambayo ilifanya kuwa vigumu kuchapisha picha au kuweka video mtandaoni. (Mirror)

Chelsea pia imeanza mazungumzo ya kandarasi mpya ya na kiungo wa kati wa miaka 20 Mason Mount, ambaye aliichezea Derby msimu uliopita chini ya ukufunzi wa Lampard. (Evening Standard)

Haki miliki ya picha Getty Images

Arsenal wamepewa nafasi ya kumsaini mshambuliaji wa Barcelona Mbrazil Malcom, 22, lakini azma yao kubwa ni kumnasa mshambuliaji wa Ivory Cost wa miaka 26, Wilfred Zaha kutoka Crystal Palace. (Mirror)

Gunners wana pauni milioni 70 wanapojianda kuweka dau la pili la kumnunua Zaha, japo kuwa Palace wanamini thamani ya mshambuliji huyo ni pauni milioni 80(Sky Sports)

Agenti wa Romelu Lukaku amaefanya mazungumza mapya na Inter Milan lakini klabu hiyo ya Italia bado inashauriana na Manchester United kuhusu ada ya kiungo huyo wa Ubelgiji aliye na miaka 26. (Sky Sport Italia - in Italian)

Romelu Lukakuakionesha umahiri wake uwanjani

Manchester United wanataka kumsajili mchezaji wa safu ya kati wa Ureno Bruno Fernandes, 24 kutoka Sporting Lisbon. (Sky Sports)

ottenham imesitisha mazungumzo yake na Real Betis kumhusu kiungo ya kati wa Argentina Giovani Lo Celso, 24, baada ya vilabu kushindwa kuafikiana malipo. (Sky Sports)