Madagascar

Mwezi Mei 2019, kasi ya intaneti nchini Madagascar ilikuwa 28.08 megabits kwa sekunde - hiyo ni kasi ya pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya ile ya Cape Verde. Lakini kasi hiyo, haimaanishi kuwa watu wengi wanatumia intaneti. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, mwaka 2017 ni asilimia 10 tu ya wananchi wa Madagascar ndio walikuwa wakitumia intaneti

Chanzo: Speetest Global Index by Ookla. Download speed for fixed broadband, May 2019. Data for Guinea-Bissau and Guinea unavailable.